Prawo do odmowy mandatu zostanie zniesione? Poselski projekt PiS w Sejmie

Koniec z nieprzyjmowaniem mandatów? PiS chce zmienić prawo

Gdyby projekt PiS wszedł w życie, osoba ukarana mandatem nie mogłaby odmówić jego przyjęcia. Nałożoną grzywnę można by jedynie zaskarżyć w ciągu siedmiu dni do sądu rejonowego.

"Warunkiem formalnym odwołania byłoby wskazanie, czy ukarany zaskarża mandat co do winy, czy co do kary. Nadto odwołanie powinno wskazywać wszystkie znane skarżącemu dowody na poparcie swych twierdzeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania tych dowodów w dalszym postępowaniu" - czytamy w projekcie.