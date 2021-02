Piotr Ikonowicz: To Jarosław Kaczyński podejmie decyzję

Piotr Ikonowicz był gościem "Porannej Rozmowy" na antenie radia RMF FM. Podczas programu odniósł się do propozycji posłów Lewicy, którzy widzieliby go w roli Rzecznika Praw Obywatelskich. - Jestem zadowolony, że toczy się taka dyskusja - powiedział. - Przydałby się rzecznik, który uprzytomniłby władzom centralnym, że prawa socjalne są integralnym elementem praw człowieka - dodał.

Piotr Ikonowicz: Decyzję podejmie Jarosław Kaczyński

By zostać RPO, Ikonowicz będzie potrzebował poparcia parlamentarzystów, a przede wszystkim posłów Prawa i Sprawiedliwości. - Ja nie muszę ich do siebie przekonywać dlatego, że oni mnie bardzo cenią. Natomiast zapytają się Jarosława Kaczyńskiego i to Kaczyński zdecyduje - powiedział. Gość RMF FM stwierdził jednocześnie, że nie będzie szukał poparcia u posłów o liberalnych poglądach. - Liberałów nawet nie będę próbował przekonywać, bo dla nich jestem jak diabeł.

Kandydat na RPO przypomniał, że wysyłał kiedyś do Kaczyńskiego list w sprawie Adam Bodnara. Ikonowicz apelował, by nie odwoływać go ze stanowiska, co argumentował tym, że Bodnar zajmuje się sprawami socjalnymi Polaków. - Kaczyński odpowiedział mi listem, w którym zapewnił, że nie odwoła Bodnara - powiedział.