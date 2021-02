Piotr Ikonowicz nowym RPO? "Będę patrzył spokojnie na rozwój wypadków"

"W Polsce nie może przebić się myśl, że prawa socjalne, pracownicze, lokatorskie to są prawa obywatelskie. Kto nie jest w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb ten nie może być wolny. Właśnie dlatego Polsce świetnie by zrobił Piotr Ikonowicz w roli Rzecznika Praw Obywatelskich" - ocenia inny reprezentant Lewicy Maciej Konieczny.

Co na to sam zainteresowany? - To są pojedyncze głosy. One mi bardzo pochlebiają i bardzo dziękuję osobom, które uważają, że bym się nadał i będę patrzył spokojnie na rozwój wypadków - mówił w rozmowie z PAP Piotr Ikonowicz.