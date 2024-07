Pierwsza taka wymiana. Elitarni żołnierze Kima trafili do Rosji

Jak informuje Reuters, elitarna delegacja północnokoreańskich żołnierzy, która ma przeprowadzić szkolenia wojskowe, udała się z wizytą do Rosji. "Jest to pierwsza wymiana wojsk między tymi dwoma państwami od czasu podpisania przez ich przywódców paktu zobowiązującego ich do zacieśnienia współpracy wojskowej" - czytamy.