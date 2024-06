"Wielki błąd". Putin grozi Korei Południowej

- Jeśli chodzi o dostarczanie śmiercionośnej broni do strefy działań wojennych w Ukrainie, to byłoby to bardzo dużym błędem władz Korei Południowej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeśli tak się stanie, wówczas również podejmiemy odpowiednie decyzje, i jest mało prawdopodobne, by spodobały się one obecnym przywódcom Korei Południowej - dodał.