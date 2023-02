Piekło Wagnerowców. Biały Dom podał wstrząsające dane

- Oni traktują swoich rekrutów, z których większość to skazańcy, jak mięso armatnie, wrzucając ich do maszynki do mięsa bez żadnych wątpliwości - oświadczył John Kirby. Dodał, że około połowa zabitych Wagnerowców straciła życie w ciągu ostatnich kilku tygodni w atakach na Bachmut.