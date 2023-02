Piekło Wagnerowców. Biały Dom podał wstrząsające dane [NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Piątek to 359. dzień rosyjskiej inwazji. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przekazał, że wedle szacunków Białego Domu "straty Grupy Wagnera w Ukrainie wynoszą ponad 30 tys. bojowników, w tym 9 tys. zabitych w akcji". - Oni traktują swoich rekrutów, z których większość to skazańcy, jak mięso armatnie, wrzucając ich do maszynki do mięsa bez żadnych wątpliwości - oświadczył John Kirby. Dodał, że około połowa zabitych straciła życie w ciągu ostatnich kilku tygodni w atakach na Bachmut. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.