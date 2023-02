Londyn naprawdę to zadeklarował. Rewolucja i potężna broń dla Ukrainy

Choć premier Wielkiej Brytanii nie powiedział, jakie pociski ma na myśli, jak wskazują specjaliści, może chodzić o pociski Storm Shadow. Ich zasięg to nawet 300 kilometrów, a to oznacza znaczne zwiększenie potencjału, niż wobec wcześniej dostarczanych rakiet. W dodatku to pocisk o utrudnionej wykrywalności.