Wypomniał haniebny fakt. Mocne słowa w Monachium

"Putin rozglądałby się za kolejną ofiarą"

- Nie możemy też zgodzić się na to, aby Ukraina była czymś w rodzaju strefy buforowej, strefy przejściowej. Jeśli chcemy zapewnić trwały pokój w Europie, trwałe bezpieczeństwo, to Ukraina musi być zintegrowana z wolnym światem - zintegrowana z UE, a ostatecznie zintegrowana również z NATO - wskazał Morawiecki. Odniósł się też do oporu części elit niemieckich wobec wsparcia militarnego dla Kijowa.