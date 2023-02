"Destrukcyjne efekty". Polska kupi groźną broń

Broń termobaryczna powoduje "destrukcyjne efekty"

Jak wskazano, w przyszłym zamówieniu znaleźć się mogą zaczepne i obronne granaty ręczne, pociski do moździerzy 60 mm, 98 mm oraz 120 mm, pociski do różnego rodzaju granatników, w tym RPG i podwieszanych, a także pociski stosowane w wyrzutniach rakiet WR-40 Langusta, pociski do wyrzutni pocisków kierowanych oraz głowice bojowe dla amunicji krążącej Warmate i dronów Gladius.