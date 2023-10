Pięć lat projektu PGE "Tablice Pamięci"

"Projekt >>Tablice Pamięci<< zaczynaliśmy w 2018 roku, w tej chwili go kończymy. Tam, gdzie było to potrzebne, powstały nowe opisy miejsc kaźni, m.in. w języku angielskim. To jest nasz obowiązek. Dzięki tej akcji i wielu innym naszym przedsięwzięciom możemy informować świat o prawdzie historycznej tak, by każdy przechodzień mógł być świadomy tego, w jakim miejscu się znajduje. Warszawa jest miastem świętym poprzez krew ofiar, które były tutaj mordowane – zarówno polskich, jak i żydowskich. Pamiętamy o tym, bo od tego zależy przyszły los Polski" – powiedział prof. dr hab. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.