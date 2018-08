Paweł Kukiz pozwany za przywłaszczenie laptopa. "To element nagonki na mnie"

Władze województwa dolnośląskiego złożyły przeciwko liderowi Kukiz’15 pozew, z powodu niezwrócenia laptopa. Sprawa ciągnie się od trzech lat, kiedy Paweł Kukiz zrezygnował z mandatu radnego sejmiku dolnośląskiego.

Chciał to zrobić w lutym 2017 r., jednak pomylił konta, a potem jak sam przyznaje zaniedbał sprawę - informuje wyborcza.pl. Urzędnicy nie odpuścili i co chwilę wysyłali kolejne pisma do Kukiza, jednak bez skutku. W końcu władze województwa powiedziały dość i założyły posłowi sprawę w sądzie. Lider Kukiz’15 jest tym faktem zaskoczony. - To element nagonki na mnie - skomentował krótko.