Pas śnieżycy nadciąga nad Polskę. Mroźne anomalie już od wtorku

Na wtorek i środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada silny mróz. Na południu Polski temperatura w ciągu najbliższej nocy może spaść nawet do -17 stopni Celsjusza .

W województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim ostrzeżenia przed niebezpiecznymi opadami wejdą w życie o godzinie 22 w poniedziałek i stracą ważność o godz. 8 we wtorek . Na Podkarpaciu będą ważne w godz. 1-8 we wtorek.

Miejscami silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -3 stopni Celsjusza na południu, do około -1st. C w centrum.