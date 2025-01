Biały chaos w Zakopanem. Miasto zatonęło w śniegu

Na ulicach Zakopanego nieustannie pracują pługopiaskarki, a mieszkańcy odśnieżają swoje posesje. Śnieg gromadzi się na poboczach, tworząc pryzmy, które utrudniają ruch pieszych. Mieszkańcy często zgarniają śnieg na jezdnie, co powoduje, że po przejechaniu pługu, wraca on na chodniki. Miejska spółka odpowiedzialna za utrzymanie dróg planuje wywóz śniegu w tym tygodniu.

Do trzeciego, znacznego stopnia wzrosło zagrożenie lawinowe w Tatrach - poinformowało w poniedziałek Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lawiny powyżej górnej granicy lasu mogą schodzić samoczynnie. W wyższych partiach gór panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Prognozy wskazują, że opady śniegu utrzymają się do środy, a weekend ma być słoneczny.