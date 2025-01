Awantury i kradzieże na Krupówkach. Sto policyjnych interwencji w Zakopanem

W rejonie Krupówek i w centrum Zakopanego dochodziło do awantur i bójek z udziałem pijanych i agresywnych turystów. "Zdarzenia te nasiliły się ok. godziny 1.00, kiedy koncert się zakończył. Wiele osób ruszyło wówczas na Krupówki. W powiecie tatrzańskim od g. 16.00 do g. 4.00 odnotowaliśmy, 99 różnego typu interwencji" - podaje asp. szt. Roman Wieczorek.