Tragiczna śmierć polskiego policjanta. Chciał zdobyć Kilimandżaro

Mariusz Łojek pracował w policji przez ponad 25 lat. Był dowódcą grupy szybkiego reagowania i instruktorem taktyk policyjnych . Brał udział w misji w Kosowie, a jego doświadczenie było nieocenione dla młodszych kolegów. Był znany z pasji do sportu i sztuk walki oraz zamiłowania do podróży.

Koledzy zmarłego funkcjonariusza podali też, że Mariusz Łojek realizował swoje pozapolicyjne pasje i uczestniczył w wyprawie, by z dobyć tanzański szczyt góry Kilimandżaro . "Z tego szczytu niestety już do nas nie wrócił" - podaje policyjny komunikat.

Policja podała także, że ze względu na problemy z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia, rodzina potrzebuje pomocy w postaci środków pieniężnych na sprowadzenie ciała z policjanta z Tanzanii do Polski oraz zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich o dołączenie do tej zbiórki.