Tragiczny wypadek autokaru blisko polskiej granicy. Trwa akcja

Jak informuje portal Märkische Allgemeine Zeitung, do wypadku doszło około godz. 15 na autostradzie A11 w kierunku Szczecina, między węzłem Uckermark a Schmölln. Autokar firmy Flixbus przewrócił się na bok.

Na miejscu wypadku trwa intensywna akcja ratunkowa. Do poszkodowanych docierają kolejne karetki pogotowia, które przewożą rannych do szpitali.

"Z przykrością potwierdzamy, że 11 stycznia około godziny 15:00 doszło do wypadku z udziałem autobusu FlixBus obsługiwanego przez naszego partnera. Wypadek miał miejsce na trasie z Berlina do Szczecina, na autostradzie A11 w pobliżu granicy z Polską. Na pokładzie autobusu znajdowało się 13 pasażerów i kierowca. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do pobliskich szpitali" - poinformowała WP Julia Grzegorczyk z biura prasowego Flixbusa.