Partia polityczna Jurka Owsiaka? Polacy zabrali głos

Od 28 lat jest szefem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć dla części Polaków Jurek Owsiak jest autorytetem, to nie mógłby na nich liczyć, gdyby chciał zająć się polityką i założyć własną partię.

Polityka nie jest dla Jurka Owsiaka - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Bynajmniej nie chodzi o to, że szef WOŚP się do tego nie nadaje. Polacy wolą go jednak w roli, którą Owsiak pełni od 1992 roku.