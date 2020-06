Parlament Europejski. Kolejna debata o praworządności w Polsce jeszcze w czerwcu

Do przygotowanego ws. Polski raportu europejscy chadecy złożyli także już 50 poprawek. Wśród nich znajduje się m.in. ta krytykująca sposób wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą również, aby do raportu trafiła poprawka dotycząca bezprawnego przekazania Poczcie Polskiej danych PESEL - chodzi oczywiście o przygotowanie nieodbytych wyborów prezydenckich 10 maja.