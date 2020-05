Unijny raport ma być bardzo krytyczny. "Rząd PiS idzie na zwarcie z UE"

Hiszpański eurodeputowany i szef komisji ds. wolności obywatelskich López Aguilar ostro krytykuje działania polskiego rządu, który jego zdaniem idzie na "zwarcie z Unią Europejską". - Warszawa nie wykazuje chęci kompromisu i nie zamierza się dostosować do orzeczeń TSUE - stwierdza w rozmowie z RMF FM.

Ocenia, że w Polsce znajdują się "pod stała presją" prawa mniejszości seksualnych, prawo do swobody wypowiedzi, wolność mediów i prawo do krytykowania rządu. - Żadna większość nie ma prawa łamać praw mniejszości. Dlatego zajmujemy się demokracją w Polsce - oznajmia Aguilar.

- Ostatnio wysłuchaliśmy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a raptem tydzień temu wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Nie zauważyliśmy żadnej woli, żadnego sygnału, by dostosować się do europejskiego prawa, by wypełnić postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE - oburza się Hiszpan.