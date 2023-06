Pałac w muzeum. Odrestaurowany obiekt jest dumą Kielc

Pałac Biskupów Krakowskich to barokowy obiekt, który jest uznawany za najlepiej zachowaną oryginalną wczesnobarokową rezydencją pałacową z pierwszej połowy XVII wieku w Polsce. Powstał on w latach 1637-1641 i wzniesiony został na Wzgórzu Katedralnym. Dla turystów przyjeżdżających do Kielc jest to obowiązkowe miejsce do zwiedzenia.