Oszust z Podkarpacia zdemaskowany przez 62-latkę. Grozi mu do 8 lat więzienia

62-letnia mieszkanka Podkarpacia pomogła policji aresztować mężczyznę, który chciał wyłudzić od niej pieniądze metodą "na policjanta". Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wsi Świętoniowa, w województwie podkarpackim. 62-letnia Maria Paluch kilka dni temu zmierzyła się próbą naciągnięcia " na policjanta ”. Znając z telewizji metody wyłudzania pieniędzy od seniorów, nie tylko nie dała się okraść z oszczędności lecz również pomogła posłać złodzieja za kratki.

Kiedyś "na wnuczka", teraz "na policjanta" - nowa metoda naciągania seniorów

62-letnia Maria Paluch regularnie czyta prasę i ogląda telewizję. Dzięki mediom jest zorientowana w kwestiach metod stosowanych przez przestępców w celu oszukania osób starszych i wyłudzania od nich pieniędzy. Gdy odebrała telefon od mężczyzny podającego się za funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, bardzo szybko zdała sobie sprawę, że ma do czynienia z naciągaczem . Mężczyzna poinformował panią Marię, że oszczędności na jej koncie są zagrożone. Oznajmił, że niezwłocznie należy wybrać pieniądze, a następnie przekazać je na przechowanie policji.

Natychmiastowa reakcja pani Marii Paluch

Podczas rozmowy 62-latka dawała dyskretne znaki synowej, która zdążyła zawiadomić odpowiednie służby. Prawdziwi policjanci nakazali, żeby pani Maria zgodziła się na wszystkie warunki oszusta. Kobieta wezwała taksówkę i zgodnie ze wskazówkami złodzieja ruszyła do uprzedzonego wcześniej banku. Na miejscu podano jej kopertę, w której zamiast gotówki znajdowały się… ulotki. Przestępca chciał, żeby kopertę z 18 tysiącami złotych zostawiła we wskazanym koszu na śmieci. Pani Maria wraz z policją udała się w wyznaczone miejsce nieoznakowanym radiowozem. Roztrzęsiona od emocji kobieta wrzuciła kopertę do kosza. Chwilę później policja schwytała oszusta. Przed aresztowaniem Maria Paluch zdążyła porządnie naubliżać przestępcy.