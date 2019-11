Ostatnie posiedzenie rządu. Mateusz Morawiecki podziękował Beacie Szydło i ministrom

Premier Mateusz Morawiecki podziękował swoim ministrom za cztery lata pracy. Podczas posiedzenia Rady Ministrów skierował specjalne podziękowania do Beaty Szydło.

- Dziękuję Beacie Szydło za te pierwsze lata, to była wspaniała szefowa rządu, a my teraz kontynuujemy naszą pracę, co pokazały wybory. To zobowiązanie, które też cieszy - powiedział podczas ostatniego posiedzenia rządu premier Mateusz Morawiecki.