Olsztyn. Kłótnia o ulicę im. Wisławy Szymborskiej

Środowa sesja rady miasta Olsztyna po raz kolejny przeszła do historii. Jednym z punktów obrad było nazewnictwo nowych ulic w rejonie dawnego poligonu sąsiadującego z os. Pieczewo. Władze jako jedną z patronek zaproponowały Wisławę Szymborską. "Radni prawicy byli przeciwko" - informuje olsztyńska "Gazeta Wyborcza".

Wśród 5 proponowanych nazw ulic przez włodarzy miasta znalazły się Polki związane z literaturą - Zofia Nałkowska, Agnieszka Osiecka, Maria Dąbrowska, Eliza Orzeszkowa i właśnie Wisława Szymborska. Miało to dać początek kobiecemu osiedlu w tej części Olsztyna.

Jak donosi "Wyborcza" do końca obrad największe zastrzeżenia budziła polska Noblistka. Radni Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski zgodnie stwierdzili, że "młodzież powinna poznać nie tylko wiersze, ale także życiorys autorki". Według samorządowców prawicy wcale nie jest "jednoznaczny".

Kłótnia o nowe nazewnictwo

Wcześniej tę sprawę podniosła rada Osiedla Mazurskiego, sąsiadująca z planowanymi ulicami. W opinii do projektu uchwały stwierdzono, że Szymborska "była zaangażowana we wczesnym okresie PRL w propagowanie realizmu socjalistycznego, wspierała aparat władzy we wprowadzaniu w polskim społeczeństwie ustroju socjalistycznego i tworzyła w okresie socrealizmu poezji wychwalającej ustrój komunistyczny".