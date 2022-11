Odszkodowanie za śmierć Pileckiego? Lech Wałęsa zabrał głos

We wtorek "Super Express" ujawnił, że Andrzej Pilecki domaga się zadośćuczynienia i odszkodowania za więzienie i śmierć Witolda Pileckiego. W rozmowie z dziennikiem potwierdził on złożenie wniosku do sądu. Nie chciał jednak rozmawiać o szczegółach. Gazeta podaje, że informację o wpłynięciu takiego wniosku i planowanej rozprawie potwierdziły: Sąd Okręgowy, a także Prokuratura Regionalna w Warszawie.