Hotel w Szwajcarii za 120 mln zł. Gigantyczne dotacje dla Instytutu Pileckiego

Ponadto, MKiDN przekazało IWP 159 tysięcy złotych na zakup ośmioosobowego auta, mającego służyć do obsługi filii. 463 tysiące złotych z kolei w postaci dotacji przekazanych zostało na przebudowę lokalu, znajdującego się na parterze tzw. Domu bez Kantów w Warszawie. To prestiżowa lokalizacja w stolicy, a instytut otrzymał tam lokal od ministerstwa w 2019 roku. Wcześniej był on w posiadaniu Agencji Mienia Wojskowego.