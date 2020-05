Rotmistrz Witold Pilecki. Instytut uczci swego patrona niezwykłą audycją i klipem video

Rotmistrz Witold Pilecki. Instytut uczci pamięć patrona

W ten sposób Instytut upamiętni swojego patrona, Rotmistrza Witolda Pileckiego. 25 maja przypada 72. rocznica jego śmierci. Do tego ma być opublikowany klip wideo oraz materiał filmowy o bohaterach walki z totalitaryzmami.

Kim był Rotmistrz Witold Pilecki?

Rotmistrz Witold Pilecki to dobrowolny więzień Auschwitz, powstaniec warszawski oraz organizator konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej. W 1948 roku zamordowała go komunistyczna bezpieka. Do zbrodni doszło w więzieniu mokotowskim. W czasie komunizmu w Polsce o Pileckim nie pamiętano. Dla ówczesnych rządzących był zdrajcą.