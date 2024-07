Odnaleziono szczątki księdza. Został zamordowany 80 lat temu

Nastawienie Rosjan drastycznie zmieniło się jednak 25 lutego 1945 roku. "Nad ranem, do gospodarstwa przyszli trzej radzieccy żołnierze. Wypytywali księdza proboszcza, chcąc ustalić czy jest duchownym. Gdy ten nie odpowiadał (nie znał języka rosyjskiego) torturowali go i próbowali zastraszyć. Według relacji świadków, gdy odkryli naczynia liturgiczne i potwierdziło się, że jest księdzem, postrzelili go w głowę, a następnie umierającego brutalnie maltretowali. Agonia ks. Franza Zagermanna miała trwać 33 godziny" - relacjonuje IPN.