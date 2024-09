Najnowszy sondaż z USA. Wynik wskazuje jasno

To drastyczna zmiana w wyścigu o Biały Dom, odkąd prezydent Biden wycofał się w lipcu, a Trump prowadził we wszystkich kluczowych stanach - komentuje dziennik.

Eksperci przestrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem. - Chociaż Kamala Harris prowadzi w niektórych kluczowych stanach, nie jest to duża przewaga i to może się odwrócić, zwłaszcza jeśli to, co widzimy w tym sondażu, to chwilowe odbicie po konwencji Demokratów - komentuje w rozmowie z "The Times" Carl Bialik, wiceprezes ds. nauki o danych i redaktorem naczelnym ds. polityki USA w YouGov.