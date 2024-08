Pierwszy taki wywiad Kamali Harris. "Uważam, że jestem najlepsza"

"Uważam, że jestem najlepsza"

Kamala Harris opowiedziała także, w jaki sposób dowiedziała się o tym, że Joe Biden rezygnuje z kandydowania. Zdradziła, że spędzała wtedy czas z rodziną. - Usiedliśmy, żeby ułożyć puzzle. I zadzwonił telefon. To był Joe Biden. Powiedział mi, co postanowił zrobić. Zapytałam go: "Jesteś pewien?" A on powiedział: "Tak". I – i tak się o tym dowiedziałam - wspominała.