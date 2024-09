Zełenski zaskoczył po spotkaniu z Meloni. Stwierdził, że ma plan

- Przygotowałem plan i chcę się nim podzielić z urzędującym prezydentem USA, ponieważ są pewne punkty, które zależą od Ameryki - powiedział w wywiadzie z telewizją Rai, nagranym podczas Forum Ambrosetti w Cernobbio we Włoszech.

Jak podaje agencja informacyjna L’Agenzia Nazionale Stampa Associata, chodzi o "gwarancje obrony przed ewentualnymi nowymi atakami Moskwy" , do których dojść może nawet "po zakończeniu obecnego konfliktu".

Podczas obrad forum za "rosyjską propagandę" uznała tezę, że wynik wojny został już przesądzony. Dodała, że wsparcie Zachodu sprawi ostatecznie, że będą możliwe rozmowy pokojowe. - W przypadku inwazji nie prowadzi się rozmów pokojowych, nie potrzeba stołu negocjacyjnego. Jego potrzeba pojawia się, jeśli w ogóle, w sytuacji patowej (...), do której powstania się przyczyniliśmy - powiedziała.

Meloni dodała, że Chiny i Indie również mają "rolę do odegrania" w rozwiązaniu konfliktu. - Jedyne, co nie może się zdarzyć, to myślenie, że konflikt można rozwiązać, porzucając Ukrainę - podkreśliła.