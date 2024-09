Zawalona część kamienicy w Łodzi. Dramatyczne relacje sąsiadów

"Zapewnimy mieszkania wszystkim, którzy będą zainteresowani"

Śpiechowicz wyjaśnił, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu przedstawiciele miejskich instytucji spotkają się z mieszkańcami zniszczonej kamienicy. Według planów, lokatorzy mieli powrócić do swoich mieszkań 16 września, a więc co najmniej do tego czasu mają zapewnione lokum. - Zapewnimy mieszkania wszystkim, którzy będą tym zainteresowani; będą to odnowione lokale w zrewitalizowanych kamienicach - zaznaczył.