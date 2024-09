Ponad 3 tysiące za 20 godzin miesięcznie. Nowe informacje o byłym wiceministrze

Bartłomiej Ciążyński przez kilkanaście miesięcy pobierał wynagrodzenie z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Za pracę około 20 godzin miesięcznie płacono mu ponad 3 tysiące złotych - ujawnił Marcin Torz. W tym czasie był miejskim radnym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej we Wrocławiu. Ciążyński to były wiceminister zdymisjonowany po artykule WP.