Odkrycie pod Jarocinem. Figurka Marsa może być bezcenna

Pod Jarocinem w Wielkopolsce odkryto brązową figurkę przedstawiającą rzymskiego boga wojny Marsa. Znalezisko to może okazać się bezcenne, jeśli potwierdzi się jego autentyczność . Obecnie trwają badania, które mają ustalić wiek artefaktu.

Jak informuje Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na razie nie wiadomo, z jakim dokładnie zabytkiem mamy do czynienia. Wskazano dwie możliwości - może być to figurka antyczna pochodząca z okresu funkcjonowania cesarstwa rzymskiego, czyli z II/III w. n. e., ale równie dobrze może być to figurka ze schyłku XIX w. lub początku XX w.