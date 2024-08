Obsceniczne sceny w Katowicach. Senegalczyk wydalony z kraju

Senegalczyk, któremu jedynie nakazano powrót do domu, z własnej woli tego nie zrobił. Został w Polsce i dopiero niedawno, po bulwersujących wydarzeniach w Katowicach, Straż Graniczna zatrzymała go ponownie. We wtorek (21 sierpnia) został konwojowany na lotnisko Warszawa-Okęcie, skąd odleciał do Senegalu.