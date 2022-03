Obniżka cen paliw. Daniel Obajtek przekazał dobre wieści dla kierowców

Informacja przekazana przez Obajtka to bez wątpienia dobra wiadomość dla kierowców, bo wojna w Ukrainie doprowadziła do nagłego wzrostu cen paliw. Jeszcze na początku lutego, po tym jak rząd obniżył obniżył VAT na benzynę i olej napędowy, litr popularnej benzyny bezołowiowej kosztował ok. 5,20 zł za litr. Wszczęcie wojny przez Rosję doprowadziło do tego, że normą stała się cena na poziomie nieco ponad 7 zł za litr "95".