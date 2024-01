O czym Duda rozmawiał z Kamińskim i Wąsikiem? Znamy kulisy

- Prezydent na spotkaniu podkreślał status Kamińskiego i Wąsika, że nadal są parlamentarzystami. I nic w tej kwestii się nie zmieniło. Nie zmienił tego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Nie zmieniły tego działania marszałka Sejmu Szymona Hołowni, które miały na celu wygaśnięcie mandatu. Prezydent uważa, że to co ich spotkało, to niesprawiedliwość. Uważa, że powinni walczyć o swoje dobre imię w Sejmie - usłyszał od osoby z otoczenia Andrzeja Dudy dziennikarz WP, Sylwester Ruszkiewicz.