Nowy pomysł NATO. Chcą specjalnego wysłannika w Ukrainie

Zdania są podzielone. "Część nagrody pocieszenia"

Kilku zachodnich urzędników pozytywnie ocenia utworzenie nowego stanowiska i uważa je za część większego pakietu wsparcia dla Ukrainy ze strony NATO. - Szukamy sposobów na zinstytucjonalizowanie części dwustronnego wsparcia, które napłynęło do Ukrainy i włączenie go do sojuszu NATO, aby zapewnić większą spójność tej pomocy i zapewnić odpowiedni podział obciążeń w całym sojuszu w naszym wspólnym wsparcia dla Ukrainy - tłumaczyła Julianne Smith, ambasador USA przy NATO.