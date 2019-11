Nowy kandydat PiS do TK. Chce być też sędzią SN

Jakub Stelina zgłoszony PiS jako kandydat do TK, chce też orzekać w Sądzie Najwyższym. Nad jego rekomendacją do tamtejszej Izby Pracy miała w czwartek głosować KRS. Stelina został zgłoszony w miejsce Roberta Jastrzębskiego, z którym rozmawiała WP.

Do informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Na pół godziny przed głosowaniem nad kandydaturą Jakuba Steliny do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, okazało się, że zyskał on poparcie PiS jako kandydat do TK.