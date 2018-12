Noworoczne orędzie prezydenta: "Życzę pokoju, szacunku i zrozumienia"

"Życzę pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia w Państwa rodzinach, w gronie przyjaciół, sąsiadów i współpracowników” - powiedział w noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda.

"Za nami wyjątkowy rok 2018 - rok obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Było to wielkie święto polskiej wolności i narodowej dumy. Święto nas wszystkich. Dziękuję Państwu za włączenie się w tysiące jubileuszowych inicjatyw lokalnych i ogólnopaństwowych. Za wspaniałą atmosferę tych dni, gdy podobnie jak w roku 1918, gromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą. Pod nią jest i, wierzę w to, zawsze będzie miejsce dla każdego z nas - powiedział prezydent Andrzej Duda .

"Także w roku 2019 przypomnimy sobie i światu, jak wielki jest polski duch wolności. Okazją do tego jest stulecie powstania wielkopolskiego i pierwszego z trzech powstań śląskich, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 20-lecie członkostwa Polski w NATO-6130285597505153c). Upamiętnimy także 450. rocznicę zawarcia unii lubelskiej oraz 15-lecie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. W 40 lat od pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny oraz w 30-lecie przełomowych wyborów z 4 czerwca 1989 roku - w szczególności pierwszych wolnych wyborów do Senatu - raz jeszcze spojrzymy na nasze dzieje jako na historię nieustępliwych, solidarnych starań o wolność, niepodległość i pokój" - powiedziła prezydent w orędziu.