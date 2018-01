Nowe fakty w sprawie morderstwa Kim Wall

Duński wynalazca Peter Madsen związał szwedzką reporterkę Kim Wall i torturował ją za pomocą takich narzędzi jak piła czy śrubokręty. Prokuratura jest pewna, że był przygotowany do jej morderstwa na łodzi podwodnej.



Madsen zaplanował morderstwo, przynosząc piłę, śrubokręty, pasy, taśmy i rury, których używał do uderzania, cięcia i dźgania Kim Wall, gdy ta żyła. Tyle wynika z aktu oskarżenia Petera Madsena, do którego dotarły media.

Peter Madsen początkowo utrzymywał, że Kim Wall opuściła jego łódź tego samego dnia, którego wybrała się z nim w rejs. Jednak śledczy nie uwierzyli w jego wersję wydarzeń i mężczyzna został aresztowany. W październiku 2017 r. powiedział policji, że to on poćwiartował ciało dziennikarki i wyrzucił je za burtę. Mężczyzna nie przyznał się jednak do jej zabójstwa. Jego zdaniem Wall zmarła w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, kiedy on przebywał na zewnątrz łodzi.