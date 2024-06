Nowa wojna na świecie? Grożą "bliżej nieokreślonymi działaniami"

Charamba się nie zatrzymuje

W kolejnym wpisie, Charamba poszedł jeszcze dalej, sugerując, że Zachód próbuje przekonać Republikę Południowej Afryki i Namibię do wykorzystania ich terytoriów jako przyczółku do potencjalnej inwazji na Zimbabwe. "Czy wiedzieliście, że Zachód zwrócił się do Republiki Południowej Afryki i Namibii z nadzieją przekonania obu lub jednego z tych krajów, aby pozwoliły na wykorzystanie ich terytoriów jako przyczółku do inwazji na Zimbabwe?" - napisał na platformie X.