Nowa partia Macierewicza? Padła jasna deklaracja

Nie potwierdzę oczywiście, że dobrze się stało, iż nie jestem już ministrem obrony. Przerwano mi pracę, być może nawet w jednej dziesiątej zaplanowanych działań - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz. Zdradził, że w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim zapowiedział wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej niezależnie od funkcji, którą będzie pełnił.

- Ale ten kierunek musi być utrzymany - zastrzegł jednak chwilę później były szef MON, co zabrzmiało jak ostrzeżenie. - To ten kierunek sprawił, że Polacy docenili reformy. To on dał nam 500+, to on dał honor armii - mówił.