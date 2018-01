Jak Macierewicz dowiedział się o swojej dymisji? Były szef MON zdradza szczegóły

- Była między nami rozmowa, ale to prezes pytał - tak Antoni Macierewicz wspomina spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim przed rekonstrukcją rządu, podczas której stracił stanowisko w MON. Ale jak twierdzi były szef resortu, o swojej dymisji miał się dowiedzieć dopiero po przyjeździe do Pałacu Prezydenckiego tuż przed zaprzysiężeniem.

- Jeśli chodzi o bieżące wydarzenia, to odwołanie było dla mnie zaskoczeniem, jeśli chodzi o długofalową ocenę - to nie - mówił Antoni Macierewicz na antenie TVP Info. Były minister nie chciał wchodzić w szczegóły, ale stwierdził, że może w przyszłości opisze to pamiętnikach.