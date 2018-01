Nocne spotkanie Dudy z politykami PiS. Prezydent wystosował stanowczą prośbę

Jeszcze tego samego dnia, w którym doszło do zmian w rządzie, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z politykami klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Znamy szczegóły.

Posłowie komentowali je w samych superlatywach, przynajmniej oficjalnie. - Interesujące, budujące, w bardzo miłej atmosferze - wymieniał Wojciech Skurkiewicz. Arkadiusz Mularczyk mówił, że prezydent życzył posłom wszelkiej pomyślności, dobrej współpracy, kontaktów. - Prezydent mówił podniośle, budując dobrą atmosferę i zachęcając do aktywności; do tego, żebyśmy polskie sprawy posuwali do przodu w dobrym kierunku, żeby dobra zmiana posuwała się dalej - relacjonował Janusz Śniadek.