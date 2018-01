Duda "wymusił" odwołanie Macierewicza? Ważny polityk PiS mówi, jak było

Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski odniósł się do pogłosek, jakoby prezydent "wymusił" w ramach rekonstrukcji rządu dymisję m.in. dotychczasowego szefa MON Antoniego Macierewicza. Co powiedział?

- Większość rządu została zmieniona i jest to nowy rząd Mateusza Morawieckiego - komentował Suski na antenie radiowej Jedynki. Dopytywany o dalsze losy Macierewicza (pojawiły się pogłoski, że może zostać marszałkiem Sejmu - przyp. red.) podkreślił, że "ci, którzy są posłami, będą nadal pracować w Sejmie i wspierać swoich następców". Suski zaznaczył, że decyzja co do pełnienia dalszych funkcji przez odwołanych ministrów należy do "gremiów politycznych" i nie została jeszcze podjęta.