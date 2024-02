"Nigdy jej o to nie pytam". Duda o sytuacji w rodzinie

- W mojej rodzinie myślę, że sytuacja jest bardzo spokojna. W tej najbliższej rodzinie nie mamy problemów. Szwagier ma inne poglądy, teść ma inne poglądy, teściowa ma zbliżone do moich - niezwykle ciekawa sytuacja - stwierdził. - Ale nigdy nie mieliśmy problemów w rodzinie, to nie stanowiło elementu żadnych podziałów. Wszelkie gazetowe ploteczki, które się od czasu do czasu pojawiają, o szwagrze np., to kompletna nieprawda. Zdajemy sobie sprawę, że inaczej patrzymy na rzeczy, ale to nie stanowi problemu - zdradził Duda.