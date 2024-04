Nietypowy apel służb. "Nie wyrzucaj sałatki świątecznej do toalety"

Święta mijają, a z nami zostaje nadmiar przygotowanego jedzenia. Często resztki ze stołu lub całe porcje po kilku dniach w lodówce lądują w toalecie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji uczula jednak, że jest to fatalne rozwiązanie, które może doprowadzić do zatkania, a nawet poważnej awarii sieci kanalizacyjnej.

- W okresie świąt mamy więcej zgłoszeń dotyczących niedrożnych kanalizacji. Jest to związane ze świątecznym gotowaniem . Do toalet wrzucamy resztki jedzenia i inne rzeczy, które nie powinny tam trafić. Pamiętajmy, że działając w ten sposób, narażamy się nie tylko na awarię czy zatkanie naszej sieci kanalizacyjnej, ale także dokarmiamy szczury – tłumaczy kierownik Centralnej Dyspozytorni ZWiK Ewelina Piotrowicz-Wrona.

Najlepszym rozwiązaniem, dopóki pozostałe po świętach jedzenie nadaje się do spożycia, jest przekazanie go do jadłodzielni. Są to szafy-chłodnie, w których można zostawiać produkty spożywcze i gotowe potrawy. Z jadłodzielni może skorzystać każdy, jest do doskonały sposób na ograniczenie wyrzucanego jedzenia.