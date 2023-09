Niemieckie media uderzają w PiS: "To polityczny szpagat"

O tym, jak poważnie polski rząd traktuje tę sprawę, świadczy - według korespondenta ARD - środowa wypowiedź ministra rolnictwa Roberta Telusa, który ostrzegł w wywiadzie dla Radia Plus: "Jeżeli my nie zbudujemy dzisiaj tych narzędzi, Polska na pewno się na to nie zgodzi, żeby Ukraina weszła (do Unii Europejskiej - red.). My dziś musimy zbudować narzędzia, bo z produktami ukraińskimi będziemy żyć dłużej".