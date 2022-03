Niemieckie media: Schroeder przyjechał do Moskwy. Ma rozmawiać z Putinem

"Zadzwonił do biura Putina. Potwierdzenie w 10 minut"

"Schroeder zadzwonił do biura Putina i otrzymał potwierdzenie spotkania 'w ciągu 10 minut'. Poproszono go jednak, aby poczekał w Stambule do środy, skąd rosyjski samolot zabierze go wraz z żoną Soyeon" - opisuje "Bild", powołując się na portal Politico.